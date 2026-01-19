Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями Служби безпеки України, після публічних заяв українського бізнесмена Сергія Ваганяна в медіа, повідомили ZN.UA в пресслужбі НАБУ.

Справу кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою, та частиною 4 ст.369 – пропозиція чи обіцянка службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Про існування корупційної системи у Службі безпеки заявив український бізнесмен Сергій Ваганян. За його словами, Іван Баканов, який очолював СБУ, та Андрій Наумов, який був начальником Головного управління внутрішньої безпеки, перетворили санкції РНБО на «власний бізнес-проєкт».

Ваганян заявив, що сам платив гроші з прибутків від експорту зерна, за що йому гарантували «відсутність проблем із контролюючими органами». Деякі із «винагород» виглядали як подарунки у вигляді коштовних меблів, автомобілів, дорогих прикрас. Передавали, за його словами, і гроші. За словами бізнесмена, «суми коштів, які щомісячно завозив до СБУ, були мільйонами доларів. Деколи доходило й до десяти».

Він також сказав, що СБУ «фактично керував Наумов», тоді як «Баканов — це був лише зв’язковий посильний між Наумовим та президентом Зеленським». При цьому, за його словами, навіть після низки кадрових перестановок, в СБУ та інших органах влади досі залишаються та мають вплив люди Наумова.

Під час розмови Ваганян, який зараз знаходиться за кордоном, заявив про готовність співпрацювати зі слідством, зокрема з НАБУ та САП, а також « надавати інформацію, докази і документи».