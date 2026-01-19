У кантоні Тічіно в Швейцарії скасовано запланований показ російського пропагандистського фільму «Maidan, la strada verso la guerra» («Майдан, шлях до війни») — продукту російського державного телеканалу RT (Russia Today), пише ЛБ.

Раніше місцева влада надала дозвіл на проведення показу, який мав відбутися 29 січня 2026 року в місті Муральто. Втім, після публічного розголосу, звернень української спільноти та занепокоєння з боку профільних інституцій, захід було скасовано.

Фільм просуває ключові наративи російської пропаганди, зокрема подає Революцію Гідності як причину війни та покладає відповідальність за обстріли цивільних на Донбасі у 2014–2022 роках на українську армію. Критики наголошували, що метою показу є легітимізація російської агресії в очах європейської аудиторії, зокрема італійськомовної, а також створення ілюзії «альтернативної точки зору».

Організаторами заходу виступали відомі прихильники Кремля. Зокрема, Вінченцо Лоруссо, засновник організації Donbass Italia, який відкрито підтримує угруповання «ДНР/ЛНР», займається збором коштів для окупаційних сил та поширює дезінформацію в Італії та Швейцарії. Також серед причетних — Елізео Бертолазі, журналіст, який тривалий час співпрацює з російськими державними медіа Sputnik та RT і неодноразово відвідував окуповані території України як «міжнародний спостерігач» на нелегітимних псевдореферендумах.

Інформацію про підготовку показу оприлюднила українська художниця Ірина Віннік, після чого з’явилися заклики інформувати Міністерство культури України, МЗС України, Держкіно, Національну спілку кінематографістів та Посольство України в Швейцарії. Держкіно раніше вже публічно висловлювало занепокоєння з приводу цього фільму.

Скасування показу в Тічіно відбулося на тлі ширшого європейського спротиву російській культурній пропаганді. Зокрема, за інформацією з російських джерел, місцева влада італійської Гориції також заборонила подібний захід, хоча організатори намагаються проводити покази в інших містах у напівзакритому форматі.

Експерти наголошують, що такі фільми є елементом інформаційної війни й мають безпосередній вплив на формування викривленого уявлення про новітню історію України в Європі. Скасування показу в Швейцарії розглядають як важливий прецедент і приклад ефективної реакції на російську дезінформацію.