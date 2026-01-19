Про те, що адміністратор телеграм-каналу «Джокер» Руслан Кравець став народним депутатом, повідомили у Центральній виборчій комісії.

Він став членом парламенту замість Дмитра Наталухи, якого 14 січня Верховна Рада призначила головою Фонду держмайна. Наразі у фракції «Слуга народу» 227 нардепів.

“До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах”.

Нагадаємо, “Друг Арахамії та губернаторів”. Хто такий власник Тelegram-каналу “Джокер”, звідки у нього гроші та охорона, до чого тут СБУ і ОП (ФОТО, ВІДЕО)