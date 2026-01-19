За дорученням керівника Миколаївської обласної прокуратури прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області повідомлено про підозру депутату Мостівської сільради у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Слідством встановлено, що посадовець умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2023 та 2024 роки. У декларації він не зазначив відомості про вартість об’єктів нерухомого та рухомого майна на загальну суму понад 4 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП №2 Вознесенького РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Депутату загрожує покарання у виді штрафу в розмірі до 102 тис. грн або до двохсот сорока годин громадських робіт або до двох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляло Інше ТВ, Декларування 2025: На Миколаївщині громадяни задекларували понад 168 млн грн доходів