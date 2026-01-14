Завершилася деклараційна кампанія – 2025. Наскільки активно в ній взяли участь жителі Миколаївщини. Яких видів доходів найбільше отримали і скільки сплатили податків?

Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина.

Так, у 2025 році за результатами 2024 року громадяни Миколаївської області, що зобов’язані були подати декларацію про майновий стан і доходи відповідно до вимог Податкового кодексу України, подали понад 3 тисячі декларацій, тим самим виконавши свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів.

Такими громадянами задекларовано до сплати понад 168 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що майже в 3,5 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Також вдвічі збільшилася сума задекларованого до сплати військового збору – задекларовано понад 14,3 млн гривень.

Ми бачимо позитивну динаміку: зростає не лише сума задекларованих доходів, а й кількість свідомих громадян, які чесно виконують свої податкові обов’язки. Кампанія декларування – 2025 підтвердила підвищення рівня податкової культури, адже свідоме, своєчасне та добровільне декларування доходів – це не лише обов’язок, а й вияв відповідальності перед суспільством і державою, – наголосила Ольга Купчишина.

Варто зазначити, що 426 особами задекларовано доходи у сумі понад 1 млн грн, що на 114 громадян більше, ніж у 2024 році. Такими громадянами задекларовано понад 150 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 9 млн грн військового збору.

Найбільша кількість мільйонерів задекларували іноземні доходи, доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна тощо.

Також, одним із основних завдань декларування – є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платниками податків частини сум сплаченого з їх заробітної плати податку впродовж звітного року.

До відома: своїм правом на застосування податкової знижки скористалися 1536 громадян, якими задекларовано до повернення понад 7,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Податківиця нагадала, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Ольга Купчишина повідомила, що в службі створені усі належні умови для зручного та комфортного подання декларації про доходи і майновий стан: електронні сервіси, консультаційна підтримка, інформаційні кампанії – усе це допомагає громадянам швидко, прозоро й без зайвих зусиль виконати свій обов’язок.

Також, фахівчиня звернула увагу платників на переваги подання декларації в електронній формі, зокрема скориставшись приватною частиною Електронного кабінету платника. Так, у режимі «ЕК для громадян» електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.

Крім того, у приміщенні Головного управління ДПС у Миколаївській області відкрито Офіс податкових консультантів, завдання якого забезпечити, щоб кожен, хто потребує допомоги податківців, отримав фахову та якісну консультаційну допомогу від фахівців служби.

Деклараційна кампанія – 2025 засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Щиро дякую усім, хто чесно декларує доходи та виконує свій обов’язок перед країною. Адже сплачені податки – це запорука майбутнього відновлення України, допомога тим, хто її потребує – переселенцям, родинам військових, людям, які втратили житло чи роботу. У такий спосіб ми підтримуємо Збройні Сили України та наближаємо Перемогу, – підсумувала свій виступ Ольга Купчишина.