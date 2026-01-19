Шантажиста, який вимагав від співачки Олени Тополі, вона ж Alyosha, $75 тисяч, погрожуючи інакше злити в мережу її відео інтимного характеру, що зрештою і зробив, затримано.

Про це повідомили на офіційному вебпорталі Національної поліції України, а в коментарі Українській правді підтвердили, що артистка, яку шантажував чоловік, це Тополя.

“Йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області”, – йдеться в повідомленні.

“Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України”, – зазначили в поліції.

Раніше Олена Тополя повідомила, що зловмисник почав розповсюджувати її інтимні фотографії після кількаденного шантажу.

“Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися – сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати. 10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня”, – написала співачка.