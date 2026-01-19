Речник глави рф Дмитро Пєсков заявив, нібито президент США Дональд Трамп запросив володимира путіна до «Ради миру», яка контролюватиме відбудову Сектору Гази.

Заяву Пєскова цитує російське пропагандистське агентство «РИА Новости», передає Громадське.

«Нині ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб з’ясувати всі нюанси», — повідомив прессекретар кремля.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Трамп продає місця в «Раді миру» Гази за $1 млрд. – хоче створити “свою ООН”

Нагадаємо також, що Трамп вже запросив Орбана стати співзасновником його Ради миру