Адміністрація Трампа просить країни, які бажають отримати постійне місце в його новій Раді Миру, внести щонайменше 1 мільярд доларів.

Згідно з проектом статуту запропонованої групи, з яким ознайомилося Bloomberg, президент Дональд Трамп буде її першим головою та вирішуватиме, кого запросити до членства. Рішення прийматимуться більшістю голосів, причому кожна присутня держава-член має один голос, але всі рішення підлягатимуть схваленню голови.

«Трирічний термін членства не поширюється на держави-члени, які вносять до Ради Миру понад 1 000 000 000 доларів США готівкою протягом першого року з моменту набрання чинності Хартією», – йдеться в проекті.

Критики стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або суперника Організації Об’єднаних Націй, яку він давно критикує.

У статуті рада описується як «міжнародна організація, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали або перебувають під загрозою конфлікту». Вона стане офіційною, як тільки три держави-члени погодяться з статутом.

Трамп також буде відповідальним за затвердження офіційної печатки групи, йдеться в документі.

Трамп запросив низку світових лідерів, включаючи Хав’єра Мілея з Аргентини та Марка Карні з Канади, бути частиною Ради миру для Гази, яка буде сформована під ширшим егідою його нової Ради миру.

Цей план викликав швидку критику з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що деталі не були узгоджені з його країною.

Кілька європейських країн отримали запрошення приєднатися до ради миру, за словами людей, знайомих з цим питанням. Проект, схоже, передбачає, що сам Трамп контролюватиме гроші, що вважалося б неприйнятним для більшості країн, які потенційно могли б приєднатися до ради, сказали люди, які говорили на умовах анонімності для обговорення приватних питань.

Кілька країн рішуче виступають проти проекту хартії Трампа та працюють над колективним опором пропозиціям, додали люди.

Посадовець США підтвердив Bloomberg News, що хоча члени зможуть приєднатися безкоштовно, внесок у розмірі 1 мільярда доларів надасть постійне членство. Зібрані кошти будуть використані безпосередньо для виконання мандату Ради миру щодо відновлення Гази, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності. Рада забезпечить використання майже кожного зібраного долара для виконання її мандата, додав чиновник.

У проекті статуту йдеться, що Рада миру скликатиме засідання з правом голосу принаймні щорічно та «у такий додатковий час і місця, які Голова вважатиме за доцільне». Порядок денний підлягатиме затвердженню головою. Рада миру проводитиме регулярні засідання без права голосу зі своєю виконавчою радою. Такі засідання скликатимуться принаймні щоквартально.

Трамп також матиме право виключити члена, за умови вето більшістю у дві третини держав-членів. «Голова завжди призначає наступника на посаду Голови», – йдеться у статуті.

У п’ятницю Білий дім оголосив про створення першої виконавчої ради, до якої увійдуть державний секретар Марко Рубіо, посланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, перш ніж сформувати загальний склад ради.