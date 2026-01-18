Розпочалася 1 425-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 18.01.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рогізне Сумської області; Діброва Дніпропетровської області; Різдвянка, Залізничне, Зелена Діброва, Долинка, Одарівка, Жовта Круча, Гуляйполе, Воздвижівка, Гірке Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав двох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 79 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника у районі Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив шість атак в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ за добу знешкодили ще 830 окупантів. Загальні втрати ворога