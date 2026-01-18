Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб
танків – 11 571 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од.
артилерійських систем– 36 294 (+33) од.
РСЗВ – 1 616 (+1) од.
засоби ППО – 1 278 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од.
крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.
спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Дані уточнюються.