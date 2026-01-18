У суботу на Миколаївщині виникло 9 пожеж. У більшості випадків горів житловий сектор області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, двічі ліквідовували займання перекриття будівель. Спершу – житлового будинку у селищі Криве Озеро Кривоозерської ТГ Первомайського району на площі 1,5 кв. м. Пізніше в літній кухні у селищі Братське Братської ТГ Вознесенського району на незначній площі. В двох випадках не допущено поширення вогню всередину приміщень.

Господарчі будівлі тричі довелось гасити у м. Вознесенськ, Веселинівській ТГ Вознесенського району та Ольшанській ТГ Миколаївського району. Двічі площі склали 45 кв. м, ще одному 6 кв. м відповідно.

Горіли сміття в теплотрасі та пластиковий контейнер у Миколаєві. Пожежу сухої трави ліквідовано у м. Новий Буг Баштанської ТГ.

Від ДСНС працювали 46 вогнеборців, 12 одиниць техніки.

Причини встановлюються.

