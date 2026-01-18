Європейський Союз та економічний і політичний союз країн Південної Америки під назвою Меркосур (повна назва “Mercado Común del Sur” – “Спільний ринок Півдня”) у суботу в Асунсьйоні, Парагвай, підписали знакову угоду про зону вільної торгівлі — найбільшу з тих, які коли-небудь укладав Брюссель. Вона охоплює близько 700 мільйонів громадян, передає ЛБ.

9 січня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала «зелене світло» на підписання угоди, робота над якою тривала понад 25 років. Більшість держав ЄС підтримали домовленість, попри заперечення Франції та Польщі.

«Ми обираємо справедливу торгівлю замість тарифів, продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції і, передусім, маємо намір забезпечити реальні та відчутні вигоди для наших народів і компаній», — заявила вона під час церемонії підписання.

Фон дер Ляєн наголосила на геополітичному значенні угоди: «Коли два регіони, подібні до наших, говорять одним голосом щодо глобальних питань, світ прислухається».

Угоду було укладено в Центральному банку Парагваю — там само, де у 1991 році підписали Асунсьйонський договір, що започаткував створення блоку Меркосур між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм. У церемонії також взяв участь президент Європейської ради Антоніу Кошта.

З боку Меркосур у підписанні брали участь президент Парагваю Сантьяго Пенья, представник Болівії Родріго Пас, президент Аргентини Хав’єр Мілей та президент Уругваю Яманду Орсі, а також президент Панами Хосе Рауль Муліно — країни-асоційованого члена Меркосур.

Фон дер Ляєн і єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович раніше в п’ятницю відвідали Бразилію для зустрічі з президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Він не був присутній на суботній церемонії й був представлений міністром закордонних справ.