Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана приєднатися та стати одним із засновників Ради миру, яка має забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали або перебувають під загрозою конфлікту.

Відповідного листа Орбан оприлюднив у своєму X-акаунті у неділю, 18 січня, пишуть «Українські Новини».

Прем’єр Угорщини написав, що з президентом Трампом “приходить мир”. За його словами, мирні зусилля Угорщини отримують визнання.

“Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру як засновника. Ми, звичайно, прийняли цю почесну пропозицію”, – написав Орбан.

