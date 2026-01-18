Сирійський уряд оголосив про негайне перемир’я на всій території країни з курдськими Сирійськими демократичними силами (SDF), які, за даними сирійських державних ЗМІ, взяли під свій контроль майже всю територію країни.

Про це повідомляє ВВС, передає Інше ТВ.

Перемир’я поклало край майже двотижневим боям і є частиною більш широкої 14-пунктної угоди, згідно з якою SDF будуть інтегровані в сирійські військові та державні інститути.

Виступаючи в Дамаску, президент Ахмед аль-Шараа заявив, що угода дозволить сирійським державним інститутам відновити контроль над трьома східними і північними провінціями – Хасака, Дейр-ез-Зор і Ракка.

Оголошення було зроблено після зустрічі аль-Шараа і спеціального посланника США в Сирії Тома Баррака в Дамаску. Баррак високо оцінив угоду як крок до «об’єднаної Сирії».

Командир СДФ Мазлум Абді мав взяти участь у зустрічі, але не зміг приїхати через погодні умови, і його візит було перенесено на понеділок, повідомив аль-Шараа.

Курдські сили створили свою автономну адміністрацію під час громадянської війни в Сирії майже десять років тому за потужної підтримки США, які озброїли та навчили SDF як свого головного місцевого партнера в боротьбі проти угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

За підтримки американських військових SDF витіснили ІДІЛ з більшої частини північного сходу Сирії і продовжили керувати як курдськими, так і арабськими районами.

Згідно з угодою, підписаною аль-Шараа і Абді, сирійська влада візьме під свій контроль цивільні установи, прикордонні переходи та нафтові і газові родовища, які були основою курдського самоврядування.

Військовий і безпековий персонал SDF буде інтегрований до міністерств оборони та внутрішніх справ Сирії після перевірки, а Дамаск візьме на себе відповідальність за в’язниці та табори для утримання десятків тисяч іноземних бойовиків ІДІЛ та їхніх сімей.

Дамаск також підтвердив обіцянки визнати культурні та мовні права курдів, зокрема надати курдській мові статус офіційної мови та оголосити курдський новий рік національним святом – це перше офіційне визнання прав курдів з часу здобуття Сирією незалежності від Франції в 1946 році.

Угода також підтверджує участь Сирії в коаліції під проводом США проти Ісламської держави.

Угода була укладена після місяців затяжних переговорів, що послідували за провалом попередніх спроб інтеграції, і після того, як сирійські урядові сили увійшли в Ракку і сусідні нафтові об’єкти після виведення Сирійських демократичних сил (SDF) раніше в неділю.

Аль-Шараа заявив минулого тижня, що неприпустимо, щоб міліція контролювала чверть країни і володіла її основними нафтовими і сировинними ресурсами.

