Удари були спрямовані проти ІДІЛ по всій території Сирії. Про це йдеться в заяві Центрального командування США (CENTCOM), повідомляє Reuters.

За даними CENTCOM, суботні атаки стали частиною операції, розпочатої минулого місяця після того, як бойовики «Ісламської держави» вбили американських військовослужбовців у Сирії. Тоді, 13 грудня, загинули двоє американських солдатів і цивільний перекладач.

Очолювана США коаліція протягом останніх місяців здійснює авіаудари та наземні операції в Сирії проти підозрюваних бойовиків ІДІЛ, часто за участі сирійських сил безпеки.

У заяві не зазначено, чи є загиблі внаслідок ударів.

Пентагон відмовився коментувати додаткові деталі.

Держдепартамент США також поки що не робив жодних заяв.