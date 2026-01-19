Президент Чилі Габріель Борік оголосив у неділю вранці стан катастрофи в двох регіонах на півдні країни, оскільки бурхливі лісові пожежі змусили щонайменше 20 000 людей евакуюватися.

Про це пише Reuters, передає Інше ТВ.

За даними чилійського лісового агентства CONAF, станом на неділю вранці пожежники боролися з 24 активними пожежами по всій країні, найбільші з яких відбуваються в регіонах Нюбле і Біо-Біо, де уряд оголосив надзвичайний стан. Ці регіони розташовані приблизно за 500 км на південь від столиці Сантьяго.

«У зв’язку з серйозними лісовими пожежами, що тривають, я вирішив оголосити надзвичайний стан у регіонах Нюбле і Біобіо. Усі ресурси доступні», — написав Борич у дописі на X.

Наразі пожежі знищили майже 8500 гектарів (21 000 акрів) у двох регіонах, поставивши під загрозу кілька громад у регіоні, що змусило владу оголосити евакуацію.

Чилійське агентство з надзвичайних ситуацій Senapred повідомило, що евакуйовано майже 20 000 осіб і знищено щонайменше 250 будинків.

Влада заявляє, що несприятливі умови, такі як сильний вітер і високі температури, сприяли поширенню лісових пожеж і ускладнили роботу пожежників з їх гасінням. На більшій частині території Чилі оголошено попередження про екстремальну спеку, температура в неділю і понеділок від Сантьяго до Біобіо може досягти 38°C.

З початку року як Чилі, так і Аргентина зазнали екстремальних температур і спекотних хвиль, а на початку цього місяця в аргентинській Патагонії спалахнули руйнівні лісові пожежі.

