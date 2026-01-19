У районі Бушвік Брукліна, що в Нью-Йорку, з’явився вражаючий триповерховий мурал з портретом 23-річної українки Ірини Заруцької.

Про це пише New York Post.

Цей стінопис, створений американським стріт-артистом Беном Келлером, з’явився кілька тижнів тому на фасаді житлового будинку на перетині Джефферсон-авеню та Еверегрін-стріт. Проєкт став частиною національної кампанії меморіальних муралів, присвячених жертвам насильства.

Ініціативу запустив IT-підприємець Еоган Маккейб, CEO компанії Intercom, який виділив 500 тисяч доларів. Ілон Маск додав мільйон доларів, а приватні донори зібрали ще 200 тисяч.

Келлер наголосив: «Я розпочав цю кампанію, щоб історія Ірини не зникла — її вбивство перетинає ключові проблеми американського суспільства, як-от м’який підхід до злочинності».

Спочатку мурал зустрів теплу реакцію: у соцмережах лунали слова співчуття та підтримки.

«Я радий, що про неї пам’ятають, — сподіваюся, це нагадує не тільки про милу дівчину, а й про захист від насильства», — писали у Facebook.

Подібні портрети Заруцької вже з’явилися у Вашингтоні, Маямі та Лос-Анджелесі, привертаючи увагу до безпеки в містах.

