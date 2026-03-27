В Ірані мобілізували понад понад мільйон жителів країни на випадок наземного вторгнення США. Про це повідомило близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) агентство Tasnim, пише Кореспондент.

За його даними, серед іранських сухопутних сил зростає бажання влаштувати американцям “історичне пекло” на території країни. Зазначається, що влада отримує масовий приплив заявок від іранської молоді, яка хоче вступити до лав напіввоєнного ополчення Басидж, КВІР та армії.

“США хочуть відкрити Ормузьку протоку… Ми готові як до реалізації їхньої “самовбивчої стратегії”, так і до того, що протока залишиться закритою”, – заявило військове джерело Tasnim.

За інформацією ЗМІ, США запланували наземну операцію в Ірані та можуть розпочати її “найближчим часом”. Співрозмовники Axios серед американських чиновників також зазначали, що Пентагон готується завдати фінального “нищівного” удару по Ірану, який включатиме використання сухопутних військ та масштабну бомбардувальну кампанію.

Президенту США Дональду Трампу були представлені можливі варіанти наземної операції, у тому числі вторгнення на острів Харк, через який проходить 90% нафтового експорту Ірану, а також захоплення островів Ларак та Абу-Муса поряд із входом до Ормузської протоки.