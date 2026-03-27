Сьогодні під вечір від очевидців до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу даху житлового будинку в Інгульському районі Миколаєва.

За вказаною адресою направлено три пожежно-рятувальних відділення та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

По прибуттю під покрівлею спостерігалось полум’яне горіння. Рятувальниками проведено розбір конструктивних елементів даху та оперативно ліквідовано пожежу. Її загальна площа склала 80 кв. м. Оперативними діями вогнеборців вдалось вберегти житло від знищення вогнем.