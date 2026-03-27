За рік кількість прем’єр у державних та комунальних театрах зросла на 12%, кількість глядачів збільшилася на 8%, а доходи від продажу квитків – на 28%, повідомляє Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, пише Iнтерфакс.

“У 2025 році 109 театрів продовжували свою діяльність – це лише на один менше, ніж у 2024-му. І незважаючи на те, що місцева влада прийняла рішення про ліквідацію Дніпровського міського телевізійного театру, загальні показники Дніпропетровщини залишилися стабільними: кількість проведених вистав зросла на 5%, а кількість глядачів на власних майданчиках – на 10%”, – йдеться в повідомленні Держмистецтв..

Зазначається, що спостерігається позитивна динаміка зростання кількості вистав на власних майданчиках у таких регіонах, як Херсонщина, де вона збільшилась на вражаючі 47%, Закарпаття (+27%), Запоріжжя (+27%), Харківщина (+19%) та Житомирщина (+11%).

Повідомляється, що за рік державні та комунальні театри провели 27 669 вистав, що на 2% більше, ніж у попередньому, а кількість прем’єр зросла на 12%.

“Всупереч відключенням світла та постійним військовим загрозам інтерес до театрального мистецтва у публіки лише зростає: кількість глядачів збільшилася на 8%, а доходи від продажу квитків сягнули майже 1 млрд. грн., що на 28% перевищує показник попереднього року. Вагомий внесок у цей результат зробили театри опери та балету – їхня частка склала 21% від загальної суми надходжень всіх державних та комунальних театрів України”, – розповіли у відомстві.