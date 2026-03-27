США застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk за чотири тижні війни з Іраном, і це викликало занепокоєння серед частини посадовців Пентагону через швидке вичерпання запасів високоточної зброї та обмежені темпи її виробництва.

Про це пише The Washington Post із посиланням на обізнаних співрозмовників, передає ЛБ.

За словами цих джерел, ракети використовуються такими темпами, що це спонукає до внутрішніх обговорень щодо необхідності збільшення їх доступності. Tomahawk запускаються з надводних кораблів і підводних човнів ВМС США та активно застосовуються з 1991 року, однак щороку виробляється лише кілька сотень таких ракет, а їх загальна кількість у запасах не розголошується.

Ці ракети цінуються за здатність долати понад 1600 км, що дозволяє уникати ризику для пілотів у добре захищеному повітряному просторі. Водночас інтенсивне їх використання у війні з Іраном може вимагати перекидання запасів з інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського, а також довгострокового нарощування виробництва. Це питання загострило побоювання в Пентагоні та Конгресі щодо наслідків війни, ризиків виснаження запасів і здатності США реагувати на інші потенційні конфлікти.

Деякі посадовці кажуть, що залишки ракет у регіоні як «тривожно низькі» та попереджають про ризик досягнення рівня «Winchester». Цей військовий термін означає повне вичерпання боєприпасів. Водночас представник Пентагону заявив, що армія має все необхідне для виконання будь-яких завдань.

Сучасні Tomahawk можуть отримувати команди через супутник, вражати запрограмовані цілі або знаходити їх у реальному часі за допомогою GPS, а також передавати дані про результати ударів. Одна ракета коштує до $3,6 млн і виготовляється до двох років. Значні частину цих ракет використали на початку операції «Епічна лють», зокрема і у атаці поблизу школи в іранському Мінабі, який розслідується через можливі жертви серед цивільних.

Крім того, США випустили понад 1000 ракет ППО для перехоплення іранських атак, зокрема із систем Patriot і THAAD, запаси яких також обмежені. Високий темп використання змушує ВМС навіть проводити дозавантаження ракет у морі.

Аналітики оцінюють початкові запаси Tomahawk у 3000–4500 одиниць, тож понад 800 використаних ракет можуть становити до чверті арсеналу. Відновлення таких запасів може зайняти роки. Загалом за весь час було закуплено близько 9000 ракет, але багато старих версій уже списано.

Попри занепокоєння, адміністрація Дональда Трампа запевняє, що дефіциту немає, і заявляє про наміри збільшити виробництво озброєнь. Білий дім уже провів зустрічі з оборонними компаніями, які погодилися значно наростити виробництво, а також готується новий оборонний бюджет, що перевищує $200 млрд. Міністр оборони Піт Гегсет закликав виробників прискорити постачання, наголошуючи на необхідності поповнення запасів і готовності до майбутніх операцій.