За даними слідства, у ніч на 26 березня 2026 року підозрюваний здійснив не менше 15 пострілів з автоматичної зброї у напрямку житлового будинку місцевого мешканця, з яким тривалий час мав неприязні стосунки. Після скоєного він залишив місце події на автомобілі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили з автомобіля затриманого чотири гільзи. Автомат та чотири магазини зі 60 набоями, які зловмисник викинув, поліцейські знайшли за межами населеного пункту.

Усе вилучене направлено на проведення експертних досліджень. За їх результатами підозрюваному може бути повідомлено додаткову підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури 23-річному мешканцю села Щербані Вознесенського району повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Вознесенського РВП ГУНП в Миколаївській області.

За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.