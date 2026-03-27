26 березня 2026 року Братський районний суд Миколаївської області ухвалив обвинувальний вирок стосовно 46-річного неодноразово судимого жителя Вознесенського району, який систематично вчиняв домашнє насильство над своєю співмешканкою (ст. 126-1 КК України), та призначив йому реальну міру покарання.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, а також до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 125 КК України, однак продовжував вчиняти домашнє насильство щодо своєї 43-річної співмешканки.

За результатами судового розгляду йому призначено покарання у вигляді 4 років 3 місяців обмеження волі.

Наразі вирок суду не набрав законної сили.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві відкрили екстрену кризову кімнату для постраждалих від домашнього насильства (ФОТО)