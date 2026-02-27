В умовах воєнного стану ризики гендерно зумовленого насильства зростають, а люди старшого віку або з інвалідністю, які потребують особливої підтримки та безпечного середовища, часто стикаються з додатковими бар’єрами. Тож відкриття спеціалізованої кризової кімнати дозволяє оперативно реагувати на кризові випадки та забезпечувати комплексну підтримку тим, хто її найбільше потребує.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Екстрена кризова кімната – це безпечний, конфіденційний та безбар’єрний простір, де постраждалі від дій домашніх кривдників можуть отримати тимчасовий прихисток, первинну психологічну допомогу, соціальний супровід, а також підтримку у доступі до медичних і правових послуг.

У відкритті та обговоренні подальшої взаємодії взяли участь поліцейські сектору протидії домашнього насильства Миколаївського райуправління, представники департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, благодійного фонду «Посмішка ЮА» спільно з CARE за підтримки Міністерство закордонних справ Німеччини.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві є притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, – як отримати прихисток