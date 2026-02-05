Це безпечне місце, де жінки та жінки з дітьми, можуть отримати тимчасовий прихисток на термін від кількох тижнів до трьох місяців.

Як повідомляє Миколаївська міськрада, притулок облаштований комфортними житловими кімнатами, кухнею, пральнею, спальними місцями та спеціальними приміщеннями для проведення індивідуальної психологічної роботи.

У притулку працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять психологи та фахівці із соціальної роботи. Постраждалі забезпечуються комплексною соціально-психологічною, медичною та правовою підтримкою, що дозволяє їм почуватися захищеними та почати процес відновлення.

Важливо зазначити, що допомога є доступною для всіх жінок, незалежно від віку чи сімейного стану.

Задля гарантування максимальної безпеки мешканців адреса притулку не розголошується. Це дозволяє повністю виключити можливість переслідування з боку кривдника.

Для того, аби отримати прихисток та скористатися послугами спеціалізованої допомоги, постраждалим необхідно звернутися:

до поліції за номером «102»;

зателефонувати до мобільної бригади за номером +38 (050) 811-45-20;

відвідати Миколаївський міський центр соціальних служб за адресою: вул. Марка Кропивницького, 95а (вхід з вул. Інженерна, 13), (0512) 46-37-08.

