Сьогодні РФ виставила нову умову миру – щоб Україна не тільки віддала Донбас, але щоб його російським визнали всі сторони переговорного процесу. На це на спільні пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві відповів президент України Володимир Зеленський.

-Навіть якщо хтось буде визнавати українські території російськими – це нічого не дасть, оскільки у України є президент, який підписує документи, а не інші лідери підписують за Україну важливі рішення, – заявив Зеленський.

-Якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими, – це нічого не дасть. По-перше, всі не будуть, як сказав мій польський колега, а по-друге, у України є президент України, який підписує документи. Слава Богу. А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території – це наші, незважаючи на те, що їх тимчасовий статус тимчасово окупований, – сказав президент України.