Поліцейські Миколаївщини продовжують розшук особи, яка залишила новонароджену дитину у сміттєвому контейнері. За інформацію, що допоможе розкрити злочин, гарантують винагороду.

Нагадаємо: 26 січня близько 13:30 на вул. Лазурній у мкрн Намив мешканка Миколаєва виявила немовля у сміттєвому контейнері. За висновками лікарів, дитині 3–7 днів, кілька годин вона перебувала на вулиці. Нині немовля під наглядом медиків, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство малолітньої дитини. Поліцейські опрацьовують відео з камер спостереження, опитують свідків і вживають усіх необхідних заходів для встановлення матері дитини або інших причетних осіб.

Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією, повідомити за телефонами: 📞 (0512)-40-94-89, 093-398-45-65 або на спецлінію 102.

Поліція гарантує винагороду, конфіденційність та анонімність.