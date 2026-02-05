Серед звільнених з російського полону є кримський татарин Ескендер Кудусов — морпіх, якого окупанти захопили у 2022 році в районі Маріуполя. Так званий «суд ДНР» засудив його до 29 років і 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомили громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» та кореспондентка hromadske.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив: особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців. Так, «Кримськотатарський ресурсний центр» помітив серед звільнених Кудусова.

З полону Ескендера зустрічає його дружина Ельвіра. «Пам’ятаєш, як ти мені сказав: „Елічка, я до тебе через ліси, через поля приїду“. Дякую тобі! Я дочекалася. Я чекаю на тебе, чудо», — звертається жінка до відеозв’язку до нього, передає Громадське.

Ельвіра чекає свого чоловіка — звільненого з російського полону морського піхотинця Кудусова Ескендера. Йому 41 рік, він кримський татарин.



У неволі військовий провів майже чотири роки — 3 роки і 10 місяців, два з яких родина не мала з ним жодного зв’язку. У 2023 році… pic.twitter.com/iMo87LodcM — hromadske (@HromadskeUA) February 5, 2026

Ельвіра Кудусова не бачила свого чоловіка 4 роки та 16 днів. За цей час їхні діти — нині 14-річний син та 12-річна донька — встигли значно підрости. Новину про обмін батька вони отримали, поки були у школі в Миколаєві.

«Даня заплакав, каже: „Коли ми батька заберемо?“. Кажу: „Ще реабілітація, ми до нього приїдемо разом“. Діляна ще не знає», — розповіла Ельвіра чоловікові.

Про ймовірне звільнення чоловіка вона дізналася напередодні від Координаційного штабу, тож жінка рушила з Миколаєва на визначене місце: «Мені заздалегідь сказали — ймовірно. Довіряти нікому не можна, ви самі розумієте, з ким ми маємо справу. Сказали бути, але не сказали, для чого. Я вже потім зрозуміла, що мені якийсь сюрприз готують».

За даними представництва президента України в АРК, Ескендер Кудусов народився в Узбекистані у родині депортованих радянським режимом кримських татар. Але його сім’я зрештою повернулася з місць депортації.

Ескендер почав свій військовий шлях у 18 років у Запоріжжі. Він брав участь у складі Українського миротворчого контингенту в місіях в Іраці та Косово. А до російської окупації Криму продовжував службу в морській піхоті в Феодосії.

У 2014 році Ескендер Кудусов був серед військових, які не зрадили Україну та присягу українському народу. Чоловік відмовився переходити на бік окупантів і разом із підрозділом продовжив службу в Миколаєві.

Повномасштабне вторгнення рф Кудусов застав у Маріуполі. 12 квітня 2022 року українські війська намагалися вийти з оточення російських окупантів, багато військовослужбовців України тоді потрапили в полон.

Ескендер у групі з чотирьох людей за власною ініціативою пройшов 26 км пішки в надії самостійно вийти з оточення, однак 16 квітня військовослужбовці все-таки потрапили в полон.

Останнє повідомлення від нього дружина отримала 27 березня 2022 року — СМС з текстом «З Ескендером все добре».

Після захоплення проти Ескендера порушили кримінальне провадження, а так званий «суд ДНР» засудив його у 2023 році до 25 років за ґратами. У 2024 році, у День захисників і захисниць України, «вирок» змінили на 29 років і 6 місяців позбавлення волі.

Кудусова утримували у колонії суворого режиму № 8 в місті Хрестівка (до 2016 року — Кіровське) на окупованій території Донецької області й донині його стан і умови утримання були невідомі.