Після кількох зривів і переносів Україна змогла переконати російську сторону і відбувся обмін військово-племінними. Україна вернула 157 своїх захисників, в Росію відправили 157 зеків і кадирівців «Ахмата», 5 з яких передані Росії в рамках санітарного обміну.

Про це повідомляє проєкт “Хочу жить”.

Російській стороні постійно пропонувалися різні формати обмінів. Зокрема – повернення до Стамбульських домовленостей про безстроковий обмін важкопораненими та хворими на військовополонених, порушених Росією в односторонньому порядку через Мединського 23 липня 2025 року. Україна неодноразово заявляла про готовність не лише до продовження регулярних обмінів, про які так важко домовлятися, а й до вирішення питання військовополонених загалом – через гуманітарний обмін усіх на всіх.

Однак Росія має інший підхід і такі ініціативи російська сторона проігнорувала. Усім давно відомо, що міністерство оборони РФ повертає лише окремі категорії військовополонених. Насамперед – кадировців із “Ахмату”. Важко уявити, скільки обмінів зірвано через те, що російська сторона відмовлялася забирати звичайних солдатів, вимагаючи замість них кадировців. Цей обмін не став винятком і десятки бойовиків “Ахмата” вирушають додому. Статистика за національним складом сьогоднішнього обміну показова: 80% – росіяни, 13% – чеченці, і лише 7% – представники інших національностей “багатонаціональної країни”.

Кого ж із росіян запросило МО РФ на обмін? Як завжди, це ті, хто в полоні нещодавно – більшість не пробули й року. 75% обмінених – це зеки, які підписали контракт із місць позбавлення волі. Чому саме вони? Зеки – найбезправніша категорія російських солдатів. Якщо мобіків після полону ще можуть відпустити на тиждень додому, то зеків у частину повертають негайно, щоб вони до кінця відпрацювали свій контракт. Не виключено, що вже у березні хтось із сьогодні обміняних знову здасться в полон – як це зробили обмінені влітку зеки Дмитро Іванов та Сактаагай Шагаа.

Головний критерій МО РФ щодо тих, кого хочуть повернути з обміну, залишається незмінним: це військовослужбовці, яких легко знову відправити на фронт, і навіть представники привілейованої касти російської армії – кадировці з “Ахмата”, які після обміну опиняться у тилових районах. Важкопоранені та хворі, іноземці, військовополонені з підрозділів т.зв. “ДНР і ЛНР”, а також ті, хто перебуває в полоні тривалий час, МО РФ практично не цікавлять. Росія послідовно цурається обміну “всіх всіх”, повертаючи з полону лише тих, кого розглядає як бойову одиницю.

