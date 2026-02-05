Сьогодні, 5 лютого, за результатами перемовин, Координаційним штабом проведено перший у цьому році обмін полоненими. За дорученням Президента України з російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках.

Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС.

139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до “довічного ув’язнення”.

Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця – 63 роки.

Коордштаб висловлює вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців, а також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії.

Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

