Угорщина зобов’язала суди закрити позови проти уряду щодо суперечливого муніципального збору. Цей крок називають прямим втручання в роботу судової влади, пише ЛБ.

Урядовий указ зобов’язав суди скасувати справи, що стосуються “внеску солідарності” – платежу, який громади зобов’язані перераховувати до бюджету. Низка муніципалітетів раніше оскаржила цей збір у судовому порядку.

Мер Будапешта Гергей Корачонь повідомив, що він надіслав скаргу до Брюсселя через указ прем’єр-міністра Віктора Орбана, який був опублікований у вівторок. Юристи та опозиційні політики також стверджують, що цей крок перетнув “червоні межі” демократії.

Ситуація стала черговим етапом конфлікту між Будапештом та ЄС.

Цей указ є останньою гарячою точкою в боротьбі за верховенство права в Угорщині. Євросоюз заблокував 20 мільярдів євро допомоги країни через побоювання, що Будапешт не дотримується гарантій прав людини та підриває незалежність судової влади в межах політики “неліберальної демократії” Орбана.

Карачонь оскаржив податок, за яким у 2023 році з рахунків Будапештf було вирахувано майже 90 мільйонів євро. Він виграв справу в Курії – найвищому суді Угорщини, який визнав примусове вирахування незаконним. Але Конституційний суд, укомплектований лояльними до Орбана суддями, минулого тижня заявив, що цей крок не порушує конституцію.Орбан заявив, що новий указ запобігатиме оскарженню муніципальних зборів у суді. Інструкції, викладені в цьому указі, повинні застосовуватися до поточних судових процедур. Тобто поточні судові позови щодо внесків, які належали до сплати у 2023-2025 роках, закриють.

Карачонь написав на соціальній платформі Facebook: “Уряд прямо атакував верховенство права, відкинувши будь-які пристойності”. Міський голова підкреслив, що він звернувся до Європейської комісії з проханням з’ясувати, які негайні кроки чиновники можуть вжити для захисту верховенства права в Угорщині.