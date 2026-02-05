У січні 2026 року до бюджетів усіх рівнів за платежами, контроль за справлянням яких покладено на Головне управління ДПС у Миколаївській області, забезпечено майже 2,4 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 12,4 відс., або на 261,3 млн гривень. Це результат спільних зусиль відповідального бізнесу, громадськості та податківців, – зазначив у своєму коментарі начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Так, до державної скарбниці платниками Миколаївщини сплачено 1,4 млрд грн, що на 10 відс., або на 127,2 млн грн більше, ніж у січні 2025 року.

Серед основних бюджетоформуючих податків державного бюджету надходження за січень поточного року становлять:

податок на доходи фізичних осіб – 693,5 млн грн;

податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 384 млн гривень.

На підтримку української армії платники Миколаївщини перерахували 262,1 млн грн військового збору, що на 29,8 відс., або на 60,2 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

У свою чергу, до місцевих бюджетів надійшло 978,4 млн гривень, темп зростання надходжень до аналогічного періоду минулого року становить 115,9 відс. (+134,1 млн гривень).

За словами Валерія Політила, за кожною цифрою податкових надходжень – реальна підтримка військових, соціальних програм і функціонування держави. У надскладних умовах бізнес Миколаївщини вкотре доводить: навіть в умовах війни можна працювати відповідально, підтримуючи країну економічно.

Очільник податкової служби області нагадав, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області створено Офіс податкових консультантів, який покликаний забезпечити своєчасне, повне та зрозуміле інформування платників, допомогти їм уникнути порушень та зменшити кількість конфліктних ситуацій. Крім того, ДПС пропонує громадськості зручний формат взаємодії в електронному форматі, який суттєво спрощує спілкування з податковою службою, а саме комунікаційна податкова платформа, завдяки якій забезпечується оперативний розгляд податкових питань, за адресою: mk.ikc@tax.gov.ua.

Валерій Політило: – Дякую усім платникам за внесок у розвиток регіону та України! Разом ми долаємо усі виклики і рухаємось уперед заради кращого майбутнього. Віримо у наші Збройні Сили України! Україна понад усе! Разом ми – сила! І тільки разом ми переможемо! Ми – це Україна!