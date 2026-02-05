Лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді оголосила голодування в іранській в’язниці.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив її фонд у Парижі в ексклюзивній заяві для CNN.

За даними фонду, Мохаммаді вдалася до голодування на знак протесту проти незаконного утримання під вартою та нелюдських умов у місцях позбавлення волі, з якими стикаються політичні в’язні в Ірані.

Наразі її стан критичний, а зв’язок із нею повністю перервано.

Син правозахисниці, Алі Рахмані, називає те, що відбувається з його матір’ю, “злочином проти людяності”. За його словами, режим намагається зламати жінку, яка все життя присвятила миру та правам людини.

Ситуація навколо Мохаммаді нагадує трилер із трагічним фіналом. Ще б пак, Наргес Мохаммаді має серйозні проблеми з серцем (пережила кілька нападів), хребтом та критично високий тиск. А нещодавно вона перенесла операцію через підозру на онкологію.

Від моменту арешту в грудні правозахисниці дозволили лише один дзвінок брату. Влада вимагає, щоб вона брехала родині про свій стан, але Наргес обирає правду – і мовчання в ізоляції.

Мохаммаді заарештували просто на меморіальній церемонії. Тепер їй загрожує загалом 36 років ув’язнення за “пропаганду”.

Чоловік лауреатки, Таґі Рахмані, впевнений: влада боїться голосу Наргес більше, ніж будь-яких санкцій. Навіть із в’язниці вона залишається символом боротьби за права жінок і демократію в Ірані.

Світова спільнота та правозахисні організації закликають до негайного втручання, адже кожна година голодування для жінки з таким анамнезом може стати фатальною.