Впродовж 2025 року вдалося провести десять обмінів. Також Координаційний штаб організував обмін згідно з першими домовленостями у Стамбулі (він відбувся у три етапи). Крім цього, проведено десять етапів обміну згідно з другими стамбульськими домовленостями.

Загалом було повернуто 2080 військових та 230 цивільних.

Про це відзвітував за 2025 рік Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

“Координаційний штаб працює над реалізацією як обмінів, досягнутих завдяки роботі переговорної групи, так і обмінів згідно з політичними домовленостями, досягнутими у Стамбулі”, – повідомив Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов.

За словами представниці Секретаріату Коордштабу Вікторії Петрук, зі штабом співпрацюють правозахисні організації, в також ті, які надають психологічну та юридичну допомогу. Були вдосконалені інформаційна система Коордштабу та особистий онлайн-кабінет.

У 2025 році продовжив роботу проєкт “Люди майбутнього”, призначений для підтримки дітей поневолених та зниклих безвісти, у програмах проекту взяли участь 6634 дитини.

Продовжують активно працювати групи антикризового спілкування, громадські приймальні в регіонах, проводяться щодня консультації для родин та близьких – групові та індивідуальні. Успішно працюють також регіональні робочі групи на базі представництв МВС та Омбудсмана.

Окремо було відзначене створення Громадської ради. Голова Громадської ради Ірина Абрамова подякувала всім присутнім: “Ми дуже сподіваємося, що наша спільна робота допоможе повернути наших рідних додому якнайшвидше”.

Також на засіданні Ради Коордштабу торкнулися теми інформаційної безпеки. Як зазначив Дмитро Усов, Коордштабу вдається на високому рівні стримувати російський інформаційний вплив.

