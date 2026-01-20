Про це президент Зеленський сказав, відповідаючи за запитання українських журналісті. Він заявив, що розвалити монобільшість і Слугу народу завжди було багато.

-Розвалити монобільшість завжди було великим бажанням або різних фінансових або політичних груп. Спочатку це робили фінансові групи, зокрема – Коломойського. Потім з початку війни цього стало менше, багато хто виїхав за кордон, але й з-за кордону намагаються це робити. Монобільшість зберегла, а хтось не зберіг свою свободу.

Монобільшість працює, і завдяки цьому Україна виконала низку вимог ЄС і Світового банку, що дозволило нам отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, – нагадав президент.

Втім, він визнав, що проблеми у ВР є, і що деякі депутати розглядають можливість достроково припинити свої депутатські повноваження. Він не сказав прямо, що їм не дають такої можливості, але це може випливати з його слів про те, що головним пріоритетом парламенту є робота під час війни та виконання законів.