У Києві відбулась демонстрація найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus британській делегації на чолі із заступником премʼєр-міністра Великої Британії Девідом Ламмі. Під час заходу українська сторона наголосила на високій потребі у перехоплювачах для закриття неба над Україною.

Про це повідомили в Міноборони України, передає Інше ТВ.

Дрон Octopus розроблений у Збройних Силах України та оснащений системою керування на основі штучного інтелекту. Він призначений для протидії безпілотникам типу Shahed, а його ефективність підтверджена у бою. Взаємодія між виробниками та військовими дозволяє постійно удосконалювати цю технологію та створює високоефективну RnD-екосистему. Виробництво дрона розгортається в Україні та Великій Британії.

Передача технологій для виробництва Octopus на британських підприємствах стала можливою завдяки реформі у сфері інтелектуальної власності Міноборони.

Зокрема, у травні 2025 року у Міністерстві було створене профільне Управління з питань інтелектуальної власності. Експерти Управління забезпечили дотримання правових аспектів під час укладення ліцензійної угоди з урядом Великої Британії, зокрема:

правову охорону технології в Україні;

подачу заявки на реєстрацію винаходу за міжнародною процедурою;

супровід ліцензійного договору з Міністерством оборони Великої Британії.

У листопаді 2025 року делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus, яка відкрила шлях до його виробництва у Великій Британії. Його обсяги можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Така угода укладається Міністерством оборони України вперше щодо технологій, які перебувають у власності держави. Цей прецедент відкриває для України нові можливості щодо двостороннього обміну оборонними технологіями з країнами-партнерами.

