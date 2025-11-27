Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Інше ТВ.

«Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з “шахедами”», – зазначив Шмигаль.

Він додав, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення спроможності ППО.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці жовтня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у Британії почнуть виробляти українські бойові дрони-перехоплювачі Octopus-100. У середині листопада Денис Шмигаль заявив, що український дрон-перехоплювач «Octopus» запущено у серійне виробництво в Україні