Володимир Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій, поки буде перебуватиме на посаді Президента. Про це в інтерв’ю Саймону Шустеру для The Atlantic заявив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

За його словами, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території.

Поки Зеленський – Президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що на наступному етапі переговорів щодо припинення війни в Україні Зеленський має намір провести червону лінію в найспірнішому питанні: вимозі росії щодо суверенної території України.

“Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити”, – резюмував керівник ОП.