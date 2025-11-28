Українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний статус у 2027 році. Про відповідний новий план уряду країни повідомляє NOS, інформує УНН.

Зазначається, що згідно з пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, у 2027 році, коли спливе термін директиви ЄС про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.

Пропозиція … також передбачає, що українці з оплачуваною роботою повинні будуть сплачувати оренду житла. Вони також будуть відповідальні за власні внески на медичне страхування. Ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання допомоги – пише видання.

Вказується, що за допомогою цього плану уряд прагне зменшити витрати на розміщення українців та запобігти їх подачі заявок на отримання статусу резидента до Служби імміграції та натуралізації. Наразі вони не зобов’язані цього робити, але спеціальна європейська схема для них закінчується в березні 2027 року, і Європейська Комісія заявила, що не продовжуватиме її.

Водночас, згідно з планом, тимчасовий статус буде слугувати заохоченням, аби громадяни України повернулись додому, при цьому умовою такого повернення є встановлення миру.