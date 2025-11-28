Про смерть одного з поранених повідомив президент США Дональд Трамп.

-На жаль, мушу повідомити вам, що за лічені секунди до того, як я вийшов до вас, мені повідомили, що службовець Нацгвардії Сара Бекстром із Західної Вірджинії померла. Вона більше не з нами, — Дональд Трамп.

20-річна Бекстром напередодні стала жертвою нападу чоловіка з вогнепальною зброєю. Інший постраждалий, 24-річний Ендрю Вулф, наразі перебуває у критичному стані, за його життя борються лікарі, повідомив він.

Як повідомив The Guardian, підозрюваний у нападі на нацгвардійців у Вашингтоні 29-річний Рахманулла Лаканвал раніше працював в афганських військових загонах, підтримуваних ЦРУ, підтвердив директор агентства Джон Реткліфф. У 2021 році він прибув до США за програмою Operation Allies Welcome, призначеною для афганців, які співпрацювали з американськими відомствами.

За даними розслідування, для скоєння нападу Лаканвал проїхав на машині через всю країну — від свого будинку в Беллінгемі (штат Вашингтон, північний захід США) до Вашингтона, округ Колумбія, на протилежному, східному узбережжі. Напад був заздалегідь спланований: він відкрив вогонь з револьвера по двох бійцях Нацгвардії Західної Вірджинії — 20-річній Сарі Бекстром і 24-річному Ендрю Вулфу, які були приведені до присяги менш ніж за добу до атаки.

ФБР розслідує подію як теракт. Обшуки проведені в будинках підозрюваного в двох штатах. Лаканвал наразі також перебуває в лікарні.