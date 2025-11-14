Український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво в Україні. Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Інше ТВ.

««Octopus» — саме українська технологія перехоплення «шахедів», розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», – зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці жовтня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у Британії почнуть виробляти українські бойові дрони-перехоплювачі Octopus-100.