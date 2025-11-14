Як зазначила у своєму коментарі заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина, декларування – це не просто формальність, а наш спільний внесок у розвиток держави.

Так, cтаном на 01.11.2025 року громадяни Миколаївської області, що зобов’язані були подати декларацію про майновий стан і доходи відповідно до вимог Податкового кодексу України, подали майже 3 тисячі декларацій, тим самим виконавши свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів.

Такими громадянами задекларовано до сплати понад 167 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що в понад 3,5 рази більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також збільшилася на понад 6,5 млн грн сума задекларованого до сплати військового збору – задекларовано майже 14 млн гривень.

Ми бачимо позитивну динаміку: зростає не лише сума задекларованих доходів, а й кількість свідомих громадян, які чесно виконують свої податкові обов’язки. Цьогорічна кампанія підтвердила підвищення рівня податкової культури, – наголосила Ольга Купчишина.

Варто зазначити, що 422 особами задекларовано доходи у сумі понад 1 млн грн, що на 112 громадян більше ніж у минулому році. Такими громадянами задекларовано майже 150 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 9 млн грн військового збору.

Найбільша кількість мільйонерів задекларували іноземні доходи, доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна тощо.

Також, одним із основних завдань декларування – є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платниками податків частини сум сплаченого з їх заробітної плати податку впродовж звітного року.

До відома: своїм правом на застосування податкової знижки вже скористалися 1133 громадянина, якими задекларовано до повернення 5,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Фахівчиня нагадала що платники, які мають право скористатися правом на податкову знижку, подають декларацію за 2024 рік до 31 грудня 2025 року.

Ольга Купчишина звернула увагу платників на переваги подання декларації в електронній формі, зокрема скориставшись приватною частиною Електронного кабінету. Так, у режимі «ЕК для громадян» електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.

Онлайн спілкування з податковою службою, можливість подання звітів, листування та отримання консультацій значно заощаджують час та ресурси платників податків. Це сприяє створенню більш комфортних умов для ведення бізнесу в регіоні та підвищенню довіри суспільства до податкових органів. – підкреслила податківиця.

Крім того, у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області розпочав роботу Офіс податкових консультантів – це новий сервіс, створений для підтримки платників податків та побудови відкритого партнерства між бізнесом і податковою службою. Як зазначила Ольга Анатоліївна, звернувшись до фахівців офісу, представники бізнесу і громадяни можуть оперативно отримати професійні консультації з питань оподаткування – зрозумілі, практичні й доступні кожному.

Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Дякую всім, хто чесно декларує доходи та виконує свій обов’язок перед країною. Адже саме сплачені податки зміцнюють економіку та підтримують обороноздатність країни, – підсумувала свій виступ Ольга Купчишина.