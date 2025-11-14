В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів “Новороссийск” у Краснодарському краї рф.

Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети “Нептун” та ударні БпЛА різних типів.

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу “Шесхаріс” та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

Термінал «Шесхаріс» один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні рф. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

Також уражено нафтопереробний завод “Саратовський” у Саратовській області рф. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкту Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.

⚡️Окрім того було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів “Комбінат Крістал” у районі Енгельса Саратовської області рф. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкту

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.