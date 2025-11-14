Основними кандидатами на пост міністра енергетики України є два народних депутати – Андрій Герус та Андрій Жупанін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

“Основними кандидатами на пост міністра енергетики на сьогоднішній день є народні депутати Андрій Герус та Андрій Жупанін”, – зазначив поінформований співрозмовник видання.

Народний депутат Андрій Герус (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому Сергій Корецький, враховуючи, що він не хоче переходити з НАК “Нафтогаз України” у систему виконавчої влади, більше не розглядається як основний кандидат.

Водночас, за словами іншого проінформованого джерела, ще станом на вчора ці два кандидати не розглядалися.

Як пояснив співрозмовник, якщо не спрацює варіант з призначенням Корецького на посаду глави Міненерго, то тоді вже шукатимуть інших кандидатів.

Народний депутат Андрій Жупанін (фото: rada.gov.ua)

Нагадаємо, 12 листопада міністр енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку на тлі корупційного скандалу та розслідування НАБУ під назвою “Мідас”.

Національне антикорупційне бюро з’ясувало, що угруповання, до якого входили чиновники, вимагало від контрагентів “Енергоатому” хабарі, щоб вони зберегли статус постачальника.

На цьому тлі український уряд вирішив розпустити наглядову раду “Енергоатому”. Нова наглядова рада повинна буде обрати нове керівництво і провести аудит.

Також Кабмін ухвалив рішення відсторонити від посади віце-президента “Енергоатому” Якоба Хартмута. Після нових подробиць скандалу в енергетиці уряд також підготує комплексне рішення, щоб боротися з такою проблемою.

Після її звільнення виконувати обов’язки міністра енергетики буде заступник міністра Микола Колісник.

Згодом стало відомо, що на посаду міністра енергетики України розглядають чинного голову НАК “Нафтогаз України” Сергія Корецького. Станом на вчора, 13 листопада, Корецький був “найбільш реальним кандидатом”.

Однак джерела РБК-Україна зазначали, що остаточне рішення залежатиме від ситуації у “Нафтогазі” та того, “чи можна його відпустити з компанії, зважаючи на стан енергетичного сектору, питання захисту і відновлення”.