Він мав навчити їх бачити красу, а натомість показав темряву – у Сумах засуджено 60-річного художника, який під виглядом уроків живопису розбещував семирічних дівчат.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Про злочин стало відомо після того, як діти розповіли батькам, що відбувалося під час “занять”.

Одна дитина про непристойні дії, інша, що він змушував її дивитися порнографічні відео.

Прокурор у суді повністю довів його вину. Суд визнав чоловіка винним і призначив 10 років ув’язнення.

Десять років це мінімум, який сьогодні дозволяє закон.

Але хіба можна виміряти в роках те, що вкрало спокій, довіру, здатність дитині дивитись на світ без страху?

-Я вдячний дівчатам, які не промовчали. У своєму дитячому віці вони зробили те, на що не здатні деякі дорослі, сказали правду, – зазначив Генпрокурор.

З потерпілими працювали психологи, було проведено комплексну судово-психіатричну експертизу. Фахівці підтвердили: дівчатка пережили насильство, а наслідки залишили глибокий слід у їхній психіці.

Цей вирок не просто покарання одному злочинцю. Це сигнал: ми ніколи не дозволимо перетворювати дитинство на травму.

-І це також заклик до змін у законодавстві, про які я не втомлююся говорити і маю надію на підтримку народних депутатів. Покарання за сексуальні злочини проти дітей має бути максимально суворим. Бо 10 років це не справедливість, це лише її початок, – підкреслив Руслан Кравченко.