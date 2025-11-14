За належного контролю з боку Миколаївської окружної прокуратури забезпечено реальне виконання рішення Миколаївського окружного адміністративного суду за позовом прокурора про зобов’язання Березанської селищної ради вжити заходів до приведення у готовність до укриття населення укриття у селищі Березанка Миколаївського району, розміщеного у будівлі лікарні.

Суд зобов’язав селищну раду, як власника споруди цивільного захисту, розрахованої на укриття 270 осіб, здійснити заходи щодо приведення її у придатний для використання стан.

На виконання судового рішення у приміщенні проведено капітальний ремонт, його обладнано всіма передбаченими законодавством засобами, та представниками ГУ ДСНС в області укриття визнано готовим до використання за призначенням.

Завдяки цьому пацієнти лікувального закладу та мешканці населеного пункту мають можливість отримати належний захист у разі небезпеки обстрілів.

