Сьогодні, 20 січня, відповідаючи на питання українських журналістів, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поважає суверенітет Данії та її територіальну цілісність.

Він також сподівається, що Сполучені Штати почують Європу і вирішать питання Гренландії дипломатичним шляхом. Однак він визнав, що фокус на Гренландії відволікає світ від нашої війни, і це не може не турбувати.

Коментуючи питання, чи не запрошувала Данія Україну на навчання в Гренландію, Зеленський відповів, що Данія не зверталася з цим, і прохання щодо присутності українських військових у Гренландії не було.

Зеленський додав, що Україна не є членом НАТО, тож питання направлення військових на навчання не має механізму. Крім того президент зазначив, що всі українські військові зараз на фронті – відстоюють суверенітет України.

