Кілька українських електричних підстанцій, які мають ключове значення для забезпечення ядерної безпеки, пошкоджені внаслідок російських ударів сьогодні вранці, Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомляється у вівторок на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Укрінформ.

“Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності сьогодні вранці. Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було пошкоджено лінії електропередач, що з’єднують інші атомні електростанції”, – йдеться у повідомленні.

За словами Гроссі, МАГАТЕ “активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку”.

