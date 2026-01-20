У ніч на 20 січня (з 19:00 19 січня) противник атакував однією протикорабельною ракетою “Циркон” (район пуску ТОТ АР Крим), 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська, Ростовська області – рф.), 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область – рф), а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 250 із них – “шахеди”.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!