Щонайменше трьох осіб затримали минулого тижня у Латвії, які пов’язані з так званим угрупуванням «Антифашисти Прибалтики». Вони передавали російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українцях і прихильниках України в Латвії протягом тривалого часу. А ще складали списки людей, які підлягають знищенню.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Документи потрапили у розпорядження «Центр Досьє» кремлівського опозиціонера Михайла Ходорковського, яка передала їх tv3.

Тут зазначають, що ці матеріали показують: «Антифашисти Прибалтики» — не просто клуб фанатів Росії. Вони намагаються проникнути на заводи з виробництва дронів у Латвії, збирають інформацію про пересування військової техніки та про тих, хто робить пожертви Україні або носить українську символіку.

Журналістське розслідування виявило, що телеграм-канал з’явився у листопаді 2022 року. Він почав публікувати інформацію про ворогів, а саме «фашистів», проти яких необхідно боротися. Ними називали політиків та литовців, які воюють за Україну, керівництво благодійних організацій, людей, які публічно висловлюють підтримку Україні та закликають до знесення радянських пам’ятників.

На каналі з’явилися фотографії, номери телефонів та інші персональні дані. Творці каналу стверджували, що передають інформацію російській владі та спецслужбам.

За даними прокуратури, вісьмом особам висунуто звинувачення у скоєнні особливо тяжких злочинів проти держави. Двох притягнуто до суду, шістьох розшукують. Ймовірно вони знаходяться у Білорусі або Росії.

Один із них — Сергій Васильєв, який втік до РФ влітку 2022 року. Він передає отриману в телеграм-каналі інформацію Сергію Колеснікову, пов’язаному з російськими спецслужбами. Кілька повідомлень, які Васильєв переслав з Латвії, надійшли від охоронця супермаркету. Він надсилає фотографії з камер спостереження магазину, на яких видно людей з українською символікою. Він також надає номерні знаки автомобілів, на яких ці люди приїхали.

